Simone Berardi resta Marcantonio. Varallo presenta il carnevale 2026. Gli eventi inizieranno il 6 gennaio con la giornata della Veggia Pasquetta.

Simone Berardi resta Marcantonio. Varallo presenta il carnevale 2026

A Varallo si comincia già a parlare del Carnevale 2026. L’altra settimana il Comitato cittadino ha infatti presentato le novità riguardanti il direttivo, ha approvato il bilancio dell’anno in corso e infine ha illustato gli appuntamenti della prossima edizione della manifestazione.

Il presidente Matteo Curri ha comunicato la conferma del suo ruolo di presidente, quello di Francesca Pedretti come vice presidente e il nuovo ingresso di Giada Ortu come tesoriere che subentra a Maurizio Dealberto.

Confermato anche Simone Berardi nel ruolo di Marcantonio mentre è cambiato anche il presidente della Paniccia, ruolo ricoperto da Luciano Gatti per 13 anni fino al 2025 e che ora è passato a Michele Lotti.

Sarà un carnevale “breve”

«Il Carnevale 2026 – ha spiegato Curri – sarà relativamente corto e verranno confermati tutti gli appuntamenti tradizionali. Il 6 gennaio la “Giornata della Veggia Pasquetta darà il via al periodo da noi più amato dell’anno, si dovrà poi attendere fino al 10 gennaio per conoscere l’identità della Cecca 2026 durante il consueto ballo che si terrà nella palestra comunale “Italo Grassi” in attesa della fine dei lavori della struttura che diventerà anche “Palacarlavè”».

L’11 gennaio alla coppia reale del carnevale saranno consegnate le chiavi della città.

Il 18 gennaio verrà disputato il “Palio Valsesiano” che vedrà i rioni varallesi affrontarsi in gare di velocità per aggiudicarsi il primo posto.

Il 23 e 24 gennaio ci sarà la sottoscrizione per la Paniccia.

Il 25 la Carnevalàa nt’la stràa il cui tema verrà svelato tra Natale e Capodanno.

Il 31 si terrà la “Cena della Pignatta”

L’1 febbraio torna l’appuntamento con i “Coriandoli d’Argento”.

Il 7 febbraio si terrà la “Serata culturale”.

Dal 14 febbraio gli appuntamenti si susseguiranno con un ritmo serrato fino alla conclusione del Carnevale: dopo la “Giubiaccia”, il 15 , ci sarà il Ballo dei Bambini, il 16 il “Giro della legna” e il “Bal d’la Lum” e il 17 là preparazione e distribuzione della Paniccia.

Come vuole la tradizione i festeggiamenti si chiuderanno con il “Processo a Marcantonio”, che si terrà mercoledì 17, e le due repliche.

Si attende la presentazione del gruppo

Per conoscere il nuovo gruppo mascherato sarà necessario attendere l’appuntamento di fine anno nel quale tradizionalmente viene presentato ufficialmente il “libretto” del carnevale.

«Per quanto riguarda il bilancio invece – prosegue Curri – è necessario dire che per ora è leggermente in rosso perché manca ancora il contributo del Comune per 2025, che arriverà a giorni. Tutto quello che siamo riusciti a organizzare è stato realizzato grazie alla generosità dei Varallini che rispondono sempre con entusiasmo alle nostre iniziative».

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook