Alla Slittada di Alagna c’è anche il treno Novara-Varallo. Il video diventa virale

Una locomotiva con tanto di fumaiolo che traina un vagone. E’ stata la creazione più suggestiva che si è vista nella serata di ieri, sabato 20 febbraio, alla “Slittada” di Alagna, tradizionale appuntamento con le slitte più “pazze” e creative.

La discesa del “treno Novara-Varallo” è stata immortalata con foto e video dall’alagnese Giuseppe Ferraris, che ha postato tutto sui social. E subito il video è diventato virale. Eccolo:

La tradizione della Slittada

La Slittada è una gara per realizzare slitte creative e fantasiose e si è appunto svolta nella serata di ieri al Wold di Alagna. Dopo le iscrizioni c’è stata la “bobbata” per i bambini (con premi al più bello e al più veloce).

E’ poi seguita la “Slittada” vera e propria, dove i protagonisti sono stati i mezzi più strambi e creativi per scendere sulla pista di neve. Tra questi, appunto, la rappresentazione del treno non poteva certo passare in secondo piano. Al di là della competizione, è stata comunque una serata di allegria e divertimento comune.

