Strade riaperte in alta Valsesia: fine dell’isolamento. Da domenica mattina una settantina di persone erano bloccate a Rassa, Carcoforo e Rima.

Strade riaperte in alta Valsesia: fine dell’isolamento

E’ durato due giorni l’isolamento che hanno dovuto patire una settantina di persone residenti in alta Valsesia, che da domenica mattina non hanno più potuto scendere a valle perché le strade erano considerate ad alto rischio di slavine.

Oggi, martedì 17 marzo, la Provincia di Vercelli ha decretato infatti la riapertura al transito delle tre strade che erano state chiuse: si tratta della provinciale 10 nel tratto da San Giuseppe a Rima, della 124 dalla frazione Ferrate fino a Carcoforo, e della 82 nel tratto da Quare a Rassa.

Si attenua il livello di rischio valanghe in tutta la zona

Intanto, così come può vedere dalla mappa del rischio aggiornata da Arpa Piemonte, si attenua il pericolo di valanghe su tutto l’arco alpino. Dal livello 4 “forte” si è infatti passati al livello 3 “moderato”. Il che ovviamente non significa affatto che strade e sentieri siano percorribili senza problemi: è comunque necessaria molta cautela. Oppure, meglio ancora, rinviare l’escursione.

Da ricordare, sempre in tema di viabilità, che ieri sera si sono staccate alcune rocce dal versante della strada provinciale che da Balmuccia sale verso Boccioleto, poco fuori dal paese.

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