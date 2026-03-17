Blocchi di roccia cadono sulla strada di Balmuccia. Cede il versante sulla provinciale verso Boccioleto e la Val Sermenza. Restano intanto ancora chiuse le tre strade a rischio slavine.

Blocchi di roccia cadono sulla strada di Balmuccia

Cede il versante e alcuni blocchi di roccia finiscono sulla strada provinciale 100, quella che da Balmuccia risale lungo la Val Sermenza. E’ acccaduto nella serata di ieri, lunedì 16 marzo, e i tecnici della Provincia di Vercelli si sono subito messi all’opera per valutare la situazione e mettere in sicurezza il transito.

I massi sono finiti sulla carreggiata poco dopo l’uscita da Balmuccia, in direzione Boccioleto. Occorrerà sgomberare la strada ma anche verificare la stabilità del versante per evitare che i veicoli vengano messi a rischio di ulteriori distacchi.

Ancora chiuse le strade a rischiondi slavine

Intanto restano ancora vietate al transito le tre strade che erano state chiuse nella mattinata di domenica: la provinciale 10 nel tratto da San Giuseppe a Rima, la 124 dalla frazione Ferrate fino a Carcoforo e la 82 nel tratto da Quare a Rassa. Una settantina di persone restano al momento impossibilitate a scendere a valle, anche se si spera di riuscire a sistemare la situazione (almeno in parte) nella giornata odierna.

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