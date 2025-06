Testimone ha visto Luca Gerbino all’alpe Toso: proseguono le ricerche. VIDEO

Testimone ha visto Luca Gerbino all’alpe Toso: proseguono le ricerche. Il 60enne di Gattinara scomparso da una settimana: operazioni in val Sorba sopra Rassa.

Testimone ha visto Luca Gerbino all’alpe Toso: proseguono le ricerche

C’è una persona che nei giorni scorsi ha visto Luca Gerbino nella zona dell’alpe Toso, punto d’appoggio in val Sorba, sopra Rassa. Ed è infatti qui che da un paio di giorni si sono concentrate le ricerche di Luca Gerbino, il 60enne di Gattinara che non dà più notizie di sé ormai dalla scorsa domenica.

Per giorni gli operatori del Soccorso alpini, i vigili del fuoco e altri volontari hanno perlustrato il versante del monte Bo dalla parte della valle Cervo, nel Biellese. Questo perché la vettura di Gerbino era stata trovata a Montesinaro, frazione di Piedicavallo. Ma nonostante l’impiego di elicotteri, droni e cani, non si era trovato alcuna traccia dell’uomo.

Si perlustra la val Sorba

Adesso le operazioni si sono spostate in val Sorba, e sono riprese nella mattinata di oggi, domanica 1 giugno. Sono al lavoro i vigili del fuoco con la squadra del distaccamento di Varallo, il nucleo elicotteri del Piemonte, il nucleo dei cinofili proveniente dal Comando di Savona e il nucleo droni (sistemi aeromobili a pilotaggio remoto). Reparti che si interfacciano costantemente con l’Ucl (Unità di comando locale) in collaborazione con personale el Soccorso alpuino Guardia di finanza di Alagna e volontari del Soccorso alpino. Qui sotto, un video realizzato nella giornata di ieri in zona.

Come accennato, adesso le ricerche si sono allargate anche in zona Valsesia nel comune di Rassa dopo un ultimo avvistamento della persona in località alpe Toso. Le operazioni proseguiranno ancora nei prossimi giorni, anche se ovviamente diminuiscono le speranze di ritrovare in vita l’uomo, dopo una settimana che non dà più notizie. Il timore è infatti quello che si sia fatto male, o che abbia avuto un malore. Ma una luce di speranza resta comunque.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook