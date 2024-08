Toro cade in un torrente a Rassa: recuperato con l’elicottero. Intervento dei vigili del fuoco di Varallo nella zona dell’alpe Massucco.

Ben due interventi nella giornata di ieri, sabato 3 agosto, in cui i vigili del fuoco di Varallo hanno tratto in salvo altrettanti animali che si erano messi nei guai. A Serravalle gli operatori hanno dovuto mettere in atto un intervento da film per salvare una volpe che si era ferita e rifugiata all’interno di una condotta di scolo.

A Rassa invece si è dovuto far intervenire l’elicottero per recuperare un toro che era finito in un torrente. E’ accaduto intorno al mezzogiorno, quando una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Varallo sono stati impegnati per il recupero di un toro caduto in un torrente sotto l’alpe Massucco, località Rassa. Con loro ha operato anche l’elicottero Drago 66 del reparto volo dei vigili del fuoco di Torino,