Treno storico Novara-Varallo: oggi l’ultimo viaggio dell’anno. Si sta già lavorando al calendario per il 2024. Ma resta irrisolto il problema della riapertura della linea “vera”.

Treno storico Novara-Varallo: oggi l’ultimo viaggio dell’anno

L’arrivo alla stazione di Varallo è previsto intorno alle 12.30. Oggi, domenica 18 dicembre, è l’ultima data del 2023 per quanto riguarda i treni storici in partenza da Novara e in arrivo in Valsesia. Un’iniziativa che permette a centinaia di turisti di fare l’esperienza di un viaggio lento su carrozze d’epoca trainate da una locomotiva a vapore, come cent’anni fa. Questa volta sono attesi circa 400 persone: rispetto all’ultima volta si è anche dovuta aggiungere una carrozza per fare stare tutti.

Persone che poi visitano la città (in questi giorni particolarmente suggestiva per gli addobbi natalizi), fanno acquisti e visitano le bellezze della zona. Un buon riscontro per il settore turistico, tant’è che si sta già lavorando per riproporre il treno storico anche nel prossimo anno, con un calendario definito.

Il problema del treno “vero”

Resta invece ancora irrisolto il problema del treno “vero”, cioè di una vera e prorpia attivazione delle linea quotidiana della tratta ferroviaria, come era fino al settembre del 2014. Nel 2024 saranno quindi dieci anni che la Valsesia è senza il treno.

Tra l’altro, la Valsesia sconta anche la carenza di linee con il pullman, in particolare nel fine settimana.