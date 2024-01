Un Mera-bond per finanziare l’ovovia: la proposta di un cittadino. Un’idea per coinvolgere tutta la Valsesia. «Creiamo un’obbligazione ad hoc che possa rappresentare un investimento per i risparmiatori e una leva finanziaria per Monterosa 2000».

Finanziare la futura ovovia di Mera attraverso un lancio di obbligazioni che cittadini e operatori del turismo valsesiani possono acquistare come investimento. E’ la proposta di un cittadino di Varallo, Giovanni Capelli, che tramite una lettera aperta cerca di offrire un proprio contributo di idee al progetto.

Un progetto sul quale la Valsesia dove in qualche modo fare quadrato, perché a grandi linee si stima un costo di 22 milioni, di cui 10 sono stati assegnati dal Ministero del turismo, ma restano altri 12 da trovare. Già la scorsa settimana il presidente dell’Unione montana Valsesia, Francesco Pietrasanta, aveva lanciato un appello affinché tutto il territorio restasse compatto intorno a questa iniziativa, a partire dagli enti pubblici.

Coinvolgere cittadini e operatori del turismo

E qui arriva la proposta di Giovanni Capelli, che si sente in dovere di fare la propria parte anche come privato cittadino: «Apprendere che per realizzare un impianto per sostenere e garantire un futuro al turismo valsesiano, come può essere l’ovovia di Mera, si tratta solo di trovare velocemente una parte dei fondi necessari, da buon valsesiano viene da chiedersi se e come i cittadini e gli operatori turistici valsesiani, beneficiari finali più o meno indiretti della struttura, possono intervenire in aiuto».

Ed ecco qui l’idea di un bond finalizzato all’iniziativa ed emesso (si immagina tramite un istituto di credito) a partire dalla stessa società che gestisce gli impianti: «Visto che si tratta di un investimento importante per la Valsesia intera, perché non lanciare anche un appello alla cittadinanza e agli operatori a sottoscrivere un prestito obbligazionario lanciato da Monterosa 2000, società seria ed affidabile, degna della massima fiducia? Finanziare il potenziamento delle nostre strutture è certamente meglio che tenere i soldi in banca o in altri titoli».

Come dire: il Mera-bond è un comunque un investimento, quindi perché non mettere qualche risparmio su un’opera che interessa il territorio?

Tempi stretti per l’operazione

«Il problema – prosegue Capelli nella sua lettera aperta – riguarda anche l’urgenza perché dal momento che Monterosa 2000 riceverà la conferma ufficiale dal Ministero dell’avvenuta assegnazione, avrà solo 60 giorni di tempo per dimostrare di disporre della differenza, pena la perdita del contributo. Il mio suggerimento sarebbe quello di aprire velocemente una prenotazione pubblica che impegna a sottoscrivere obbligazioni nel momento in cui nasce la certezza del risultato. Dai ragazzi che ce la facciamo!»

A Capelli l’entusiasmo non manca di sicuro: la proposta è lanciata, si vedrà se anche gli enti interessati la potranno ritenere utile e percorribile.