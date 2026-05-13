Val Mastallone, torna la normalità dopo l’incendio: strada riaperta senza limitazioni

La Provincia di Vercelli ha comunicato la riapertura completa al traffico della strada provinciale 9 “valle Mastallone”, nel tratto compreso tra la galleria in località Ferrera e la zona del Ponte delle due acque. Dopo un mese segnato da chiusure, verifiche tecniche e circolazione regolata a senso unico alternato, la viabilità è tornata regolare.

La notizia rappresenta un sollievo per residenti, lavoratori e automobilisti che ogni giorno percorrono una delle arterie più importanti per i collegamenti della valle. Il tratto era stato interessato a inizio aprile dalle conseguenze di un incendio sviluppatosi anche sopra la galleria, situazione che aveva imposto controlli urgenti e limitazioni al traffico.

I giorni dell’emergenza e delle verifiche

L’allarme era scattato dopo il rogo che aveva interessato l’area sovrastante la galleria di Ferrera. Per ragioni di sicurezza, la strada provinciale era stata inizialmente chiusa al traffico, provocando inevitabili disagi alla circolazione e preoccupazione tra gli abitanti della zona.

Successivamente, grazie all’intervento dei tecnici e alle verifiche effettuate, era stato possibile consentire il passaggio dei veicoli attraverso un senso unico alternato. Una soluzione temporanea adottata per garantire gli spostamenti essenziali in attesa della conclusione degli accertamenti e della messa in sicurezza definitiva del tratto interessato.

Un collegamento strategico per la valle

La riapertura completa della provinciale 9 restituisce piena funzionalità a un collegamento fondamentale per la valle Mastallone. La strada viene utilizzata quotidianamente da pendolari, mezzi di servizio e attività economiche locali, soprattutto nel periodo primaverile ed estivo quando aumenta il flusso verso l’alta Valsesia.

Con il ripristino della normale viabilità si chiude quindi una fase delicata che aveva richiesto attenzione costante e interventi rapidi. La Provincia di Vercelli ha confermato che il tratto è ora nuovamente percorribile in sicurezza, senza più limitazioni o regolazioni temporanee del traffico.

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