L’incendio sopra la galleria di Ferrera, interrotta la provinciale. VIDEO

L’incendio sopra la galleria di Ferrera, interrotta la provinciale. Fumo e fiamme ormai all’altezza della carreggiata. A breve interventi per ripristinare almeno parzialmente la viabilità.

L’incendio sopra la galleria di Ferrera, interrotta la provinciale

Continuano a bruciare i boschi di Cravagliana: oggi, giovedì 9 aprile, la Provincia di Vercelli ha interrotto completamente la circolazione sulla strada provinciale 9 della Val Mastallone dalla galleria Ferrera a località Ponte delle due acque, a dell’instabilità dei versanti.

Per i prossimi giorni l’obbiettivo è quello di riaprire la strada almeno a senso unico alternato, eventualmente realizzando le opere necessarie. A fare il punto sulla viabilità è stato il presidente della Provincia Davide Gilardino, nel video qui sotto.

Vanno avanti le operazioni a terra e dall’aria

Intanto è già il quarto giorno consecutivo di lavoro per vigili del fuoco e squadre Aib (alcune giunte anche da altre province piemontesi a supporto dei colleghi della zona). Difficile fare previsioni sulla conclusione di questo intervento. Quello che è certo è che il rogo, partito nella serata di Pasqua, lascerà uno strascico pesante sia sotto il profilo del danno ambientale, sia sui costi dello spegnimento.

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Qui sotto, un video di Federico Dovis che mostra bene il rogo e il fumo a livello della strada.

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