Incendio in Valsesia, lavori in corso per riaprire la strada. Si è realizzata una rete paramassi che permette il senso unico alternato.

Incendio in Valsesia, lavori in corso per riaprire la strada

Proseguono gli interventi lungo la strada interessata dall’incendio che da ieri ha causato la chiusura del tratto tra i territori di Cravagliana, Cervatto, Fobello e Rimella. La situazione resta sotto stretta osservazione a causa dell’instabilità del versante, resa critica dal rogo e dal rischio di caduta massi.

A coordinare le operazioni è il presidente della Provincia, Davide Gilardino, in costante contatto con i sindaci dei comuni coinvolti, i tecnici provinciali e le squadre impegnate sul campo, tra cui Vigili del Fuoco e personale specializzato.

Si lavora alla barriera paramassi

L’obiettivo è consentire una riapertura in sicurezza già nella serata di oggi, venerdì 10 aprile. In queste ore si sta infatti lavorando alla realizzazione di una barriera paramassi alta fino a quattro metri, posizionata al centro della carreggiata tra l’uscita della galleria in località Ferrera e la zona del Ponte delle Due Acque. Una soluzione che permetterà di istituire un senso unico alternato regolato da impianto semaforico.

Se i tempi saranno rispettati, il tratto potrebbe essere riaperto al traffico intorno alle ore 19. Resta però alta l’attenzione: le previsioni meteo indicano piogge nei prossimi giorni e l’acqua potrebbe trascinare a valle detriti e materiale bruciato, aumentando il rischio di nuovi distacchi rocciosi. Non si esclude quindi la possibilità di ulteriori chiusure in caso di emergenza.

Si va avanti con le operazioni antincendio

Intanto prosegue il monitoraggio continuo dell’area e le autorità assicurano aggiornamenti tempestivi attraverso i canali istituzionali. Il presidente Gilardino ha inoltre voluto ringraziare tutte le realtà impegnate nelle operazioni: dalla Prefettura alla Questura, passando per Carabinieri, Vigili del Fuoco, Aib, Alpini della sezione valsesiana e volontari della Bassa Valsesia, per il lavoro svolto a tutela della sicurezza del territorio e dei cittadini.

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