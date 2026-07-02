Valsesia nella morsa del fuoco: due incendi attivi, in volo tre Canadair e un elicottero

La Valsesia continua a fare i conti con gli incendi boschivi. Oggi, giovedì 2 luglio, al rogo di Cravagliana che da giorni interessa il territorio, si è aggiunto un secondo fronte nella zona della Res, nel territorio comunale di Varallo. Proseguono intanto senza sosta le operazioni di spegnimento anche in località Saliceto, dove le fiamme continuano a interessare un’ampia porzione di bosco. Sul posto sono al lavoro vigili del fuoco, volontari Aib e mezzi aerei.

Secondo l’ultimo aggiornamento diffuso dai vigili del fuoco, l’incendio di Cravagliana interessa un’area di circa 16 ettari. Più contenuto, almeno per estensione, è invece il nuovo focolaio sviluppatosi alla Res. Al momento sono poche le informazioni disponibili su questo secondo incendio, ma l’impiego di numerosi uomini e mezzi testimonia la necessità di contenerne rapidamente l’espansione.

Strada interrotta

La Provincia di Vercelli intanto avvisa «che la sterada provinciale 9 è al momento interdetta al transito in quanto i vigili del fuoco sono impegnati nello spegnimento di un focolaio fronte strada al km 12 circa. Risolto il problema, il traffico veicolare riprenderà».

Tre Canadair e un elicottero in azione

Per fronteggiare contemporaneamente i due incendi è stato predisposto un importante dispositivo di soccorso. Nelle aree colpite stanno operando una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Varallo, una squadra del distaccamento volontario di Cravagliana, due direttori delle operazioni di spegnimento (Dos), due unità Tas specializzate nella topografia applicata al soccorso e una squadra Aib.

Dal cielo il lavoro viene supportato da tre Canadair e da un elicottero regionale, impegnati in continui lanci d’acqua sulle zone più critiche. L’intervento dei velivoli si sta rivelando fondamentale soprattutto nelle aree più impervie, dove la conformazione del territorio rende estremamente difficoltose le operazioni via terra.

Cravagliana continua a preoccupare

Il fronte che desta maggiore preoccupazione resta quello di Cravagliana, dove l’incendio è ormai attivo da diversi giorni. Nonostante il maltempo e le precipitazioni registrate nelle ultime ore, le fiamme non sono state completamente domate. La particolare secchezza del terreno, il materiale vegetale presente nel sottobosco e la forte pendenza del versante favoriscono infatti la permanenza di focolai che continuano a riaccendersi.

L’apertura di un secondo fronte sulle Alpi la Res aumenta ulteriormente l’impegno delle squadre di soccorso, chiamate a operare contemporaneamente su due incendi distinti. Le operazioni proseguiranno anche nelle prossime ore con l’obiettivo di circoscrivere entrambi i roghi ed evitare che le condizioni meteorologiche possano favorire nuove propagazioni delle fiamme. La situazione resta costantemente monitorata dagli enti impegnati nelle operazioni di spegnimento.

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