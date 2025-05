Vandali pentiti a Fobello: fanno saltare la fioriera, poi ne donano una nuova. I responsabili hanno fatto trovare un nuovo contenitore in legno con la terra.

Prima fanno saltare una fioriera in legno probabilmente con un grosso petardo, poi si scusano e ne lasciano una nuova con un sacco di terra. E’ successo a Fobello. L’episodio è avvenuto nella notte dello scorso sabato.

E domenica il sindaco Anna Baingiu aveva informato al cittadinanza sui social di quanto avvenuto.«Notte brava a Fobello. Sai forse per te (o voi) era divertimento quando hai (o avete) fatto scoppiare il petardo. Per Fobello hai distrutto un dono di un’associazione e il lavoro della persona che l’ha posizionata e messo la terra .Chissà se sei soddisfatto (soddisfatti). Possiamo dirti orario della bravata e tanto altro».

La fioriera nuova

Lunedì però il vandalo o i vandali si sono scusati cercando di rimediare. E hanno fatto trovare una fioriera in legno nuova con due sacchi di terriccio e un messaggio: “Scusa, non si pensava potesse accadere un danno così”.

«Vediamo con piacere che forse hai (avete) capito che è stata una brutta bravata – scrive ancora il sindaco Baingiu -. Apprezziamo il vostro gesto di oggi ma cercate di evitare certi comportamenti. Nonostante le varie critiche verso l’amministrazione comunale posso solo dire che l’amministrazione sa benissimo come muoversi in certe situazioni. A voi dico solamente mettete giudizio».

