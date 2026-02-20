Varallo ha detto addio a Claudio Crippa, commerciante e giornalista. Aveva gestito la cartolibreria “Righe e Quadretti”. Si è spento a 70 anni.

Varallo ha detto addio a Claudio Crippa, commerciante e giornalista

Cordoglio a Varallo per la scomparsa di Claudio Antonio Crippa, giornalista pubblicista e per molti anni firma del “Corriere Valsesiano” e de “Il Monte Rosa”. Si è spento domenica all’età di 70 anni, lasciando un vuoto nella comunità valsesiana e un ricordo nell’ambito dell’informazione locale.

Attraverso le pagine dei due settimanali, Crippa ha raccontato per anni avvenimenti, vicende amministrative, storie di persone e momenti significativi del territorio, contribuendo a costruire e custodire la memoria collettiva della valle. Con uno stile attento e partecipe, ha saputo dare voce alla comunità, seguendone l’evoluzione e documentandone i passaggi più importanti.

LEGGI ANCHE: Varallo, la frazione Locarno ricorda Alfonsino

La cartolibreria di via Osella

Accanto all’impegno nel giornalismo, Claudio Antonio Crippa era conosciuto anche come titolare della cartolibreria “Righe e Quadretti” di via Osella, nel cuore della città. Un negozio che nel tempo è diventato un punto di riferimento per studenti, famiglie e insegnanti, ma anche un luogo di incontro e scambio di informazioni. Proprio tra gli scaffali della sua attività raccoglieva spesso spunti, fotografie e testimonianze che sarebbero poi confluiti negli articoli pubblicati sui giornali, quando ricopriva il ruolo di corrispondente.

Nella mattinata di ieri, giovedì 19 febbraio, gli è stato dato l’ultimo saluto. Il funerale è stato celebrato nella Collegiata di San Gaudenzio; al termine delle esequie, la salma ha proseguito per il tempio crematorio di Domodossola. Claudio Antonio Crippa lascia il figlio Lorenzo con la moglie Giusy e il nipotino Edoardo.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook