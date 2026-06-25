Varallo, apre la nuova Casa di comunità: taglio del nastro con la Regione

La nuova Casa di comunità di Varallo Sesia sarà inaugurata mercoledì 1 luglio, alle 9, in via don Pietro Calderini 2. L’appuntamento è promosso dalla direzione generale dell’Asl Vercelli, che ha portato avanti i lavori di ristrutturazione di questa parte dell’ex ospedale cittadino.

All’evento è attesa la partecipazione dell’assessore regionale alla sanità Federico Riboldi. Si tratta di un passaggio importante per la sanità territoriale valsesiana, dopo il percorso avviato per trasformare la precedente casa della salute in un presidio più vicino ai bisogni dei cittadini.

Un presidio per il territorio

La Casa di comunità nasce con l’obiettivo di rafforzare l’assistenza sanitaria primaria e di offrire un punto di riferimento intermedio tra gli ambulatori dei medici e dei pediatri di famiglia e gli ospedali di Borgosesia e Vercelli. In particolare, sarà dotata di una équipe multiprofessionale, di servizi diagnostici di base e sarà il luogo in cui il Servizio sanitario nazionale si coordinerà con il sistema dei servizi sociali, garantendo una maggiore continuità assistenziale e migliorando la gestione delle cronicità e ridurre il ricorso improprio agli ospedali.

Il progetto, illustrato nei mesi scorsi, prevedeva un investimento di oltre 1,3 milioni di euro con fondi Pnrr e interventi di adeguamento degli spazi. La nuova struttura è pensata per favorire una presa in carico più coordinata, soprattutto per le persone fragili e per chi convive con patologie croniche.

Servizi più vicini ai cittadini

Nel percorso di realizzazione era stata indicata la volontà di potenziare il ruolo della sede varallese con attività sanitarie e servizi di base, in collegamento con il sistema dei servizi sociali e con i professionisti del territorio.

L’inaugurazione del 1 luglio segna quindi una tappa attesa per Varallo e per l’alta Valsesia. La casa di comunità si inserisce nel disegno regionale e nazionale che punta a rendere le cure più accessibili, riducendo quando possibile il ricorso improprio agli ospedali e migliorando la continuità assistenziale.

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