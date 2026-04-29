Varallo, è già fermo il progetto di vendita dell’ex Motel Agip. Sfuma l’ipotesi di veder aprire un centro Cipir. Si attendono nuove proposte.

Varallo, è già fermo il progetto di vendita dell’ex Motel Agip

Potrebbe essere definitivamente sfumato il progetto per la realizzazione di un punto vendita “Cipir” a Varallo. A farlo pensare è lo stallo sull’area dell’ex Motel Agip di via Mario Tancredi Rossi, da anni in disuso, dove avrebbero dovuto prendere il via i lavori di demolizione per lasciare spazio a un nuovo edificio commerciale a un solo piano. Interventi che, però, non sono mai partiti.

A fare il punto della situazione è stato il sindaco Pietro Bondetti durante l’ultima seduta del consiglio comunale. Il primo cittadino ha spiegato di aver avuto un recente contatto con la proprietà dell’immobile e dell’area parcheggio collegata: e l’impressione è che le trattative per la vendita non siano andate a buon fine. «Probabilmente dovranno cercare altri acquirenti – ha sottolineato – quindi per ora sembra che sia tutto fermo».

I problemi del parcheggio

Il progetto era legato alla richiesta, avanzata lo scorso anno dalla proprietà, di modificare la destinazione d’uso dell’area da alberghiera a commerciale, proprio per facilitare la cessione e consentire la nascita di un nuovo centro.

Non solo. La vicenda si intreccia anche con quella del parcheggio annesso, rimasto chiuso per diversi mesi dopo la scadenza della convenzione tra Comune e proprietà, creando disagi a residenti e frequentatori della zona: dagli studenti dell’Istituto D’Adda agli utenti del centro sportivo “Villa Becchi”.

Mille euro per usare l’area

In seguito alla variazione della destinazione d’uso, è stata quindi stipulata una nuova convenzione: attualmente il Comune corrisponde alla proprietà mille euro al mese per l’utilizzo del parcheggio. «Ci auguriamo che presto possano emergere nuovi progetti per il recupero di questo importante spazio», ha concluso Bondetti.

Per ora, però, sull’ex Motel Agip resta il segno dell’incertezza: un’area centrale ancora in attesa di una nuova destinazione.

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