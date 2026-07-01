Varallo, inaugurata la nuova Casa della Comunità: più servizi e sanità vicina ai cittadini

Ha aperto i battenti a Varallo la nuova Casa della Comunità, nata dalla trasformazione della precedente Casa della Salute. Alla cerimonia hanno partecipato l’assessore regionale alla sanità Federico Riboldi, la direzione strategica dell’Asl Vercelli e numerose autorità civili, militari e religiose. L’intervento, finanziato con oltre 1,3 milioni di euro di fondi Pnrr, rafforza la rete dei servizi sanitari territoriali destinati ai cittadini dell’alta Valsesia.

Un presidio sanitario completamente rinnovato

Quella inaugurata in via don Pietro Calderini non è soltanto una nuova denominazione, ma rappresenta un cambiamento sostanziale nell’organizzazione della sanità territoriale. La struttura è stata adeguata e diventa un punto di riferimento tra gli ambulatori dei medici di famiglia e gli ospedali di Borgosesia e Vercelli.

I lavori di riqualificazione si sono conclusi nel dicembre 2025, mentre il collaudo è stato effettuato nel marzo 2026, senza interrompere l’attività sanitaria già presente. Dall’inizio dell’anno sono inoltre stati ripristinati il servizio odontoiatrico gestito direttamente dall’Asl e ampliati gli orari dell’ambulatorio di Otorinolaringoiatria, migliorando ulteriormente l’offerta per il territorio.

Più vicina ai cittadini e ai loro bisogni

La nuova Casa della Comunità è pensata per offrire un’assistenza più semplice, continuativa e integrata. All’interno operano professionisti di diverse discipline che collaborano con i servizi sociali, con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione, seguire meglio i pazienti cronici e limitare gli accessi impropri agli ospedali.

«Per la Valsesia – afferma il direttore generale Marco Ricci – la nuova Casa della Comunità rappresenta molto più di un semplice presidio sanitario rinnovato. Abbiamo voluto investire su un punto di riferimento concreto per un territorio con caratteristiche geografiche particolari, dove la prossimità dei servizi fa davvero la differenza nella vita quotidiana delle persone. Qui i cittadini possono trovare risposte concrete ai propri bisogni di salute, con percorsi assistenziali più semplici e continui e una presenza sanitaria costante».

Anche l’assessore regionale Federico Riboldi ha evidenziato il valore dell’intervento: «L’inaugurazione della Casa della Comunità di Varallo rappresenta un ulteriore passo avanti nel rafforzamento della sanità territoriale piemontese. Garantire servizi sanitari di prossimità significa offrire ai cittadini risposte più tempestive e percorsi di cura sempre più vicini ai luoghi di vita».

Tutti i servizi disponibili nella struttura

La nuova organizzazione amplia le prestazioni già presenti e rende la Casa della Comunità un vero polo sanitario territoriale. Tra i principali servizi disponibili figurano:

sportelli per scelta e revoca del medico, esenzioni, prenotazioni e consegna referti;

attività vaccinali per adulti e bambini;

visite specialistiche di cardiologia, dermatologia, oculistica, odontoiatria e Otorinolaringoiatria;

recupero e riabilitazione funzionale;

neuropsichiatria infantile, logopedia, psicomotricità e psicologia;

assistenza domiciliare integrata e infermieri di famiglia e di comunità;

ambulatori di medicina generale, continuità assistenziale e postazione del 118;

consultorio, Punto unico di accesso e centro prelievi su prenotazione.

L’investimento rientra nel più ampio piano di potenziamento della sanità piemontese finanziato anche attraverso il Pnrr. L’obiettivo è costruire una rete sempre più moderna, efficiente e capillare, capace di rispondere alle esigenze delle comunità locali e di offrire ai cittadini servizi sanitari facilmente accessibili, soprattutto nelle aree montane come la Valsesia, dove la vicinanza delle cure rappresenta un elemento fondamentale per la qualità della vita.

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