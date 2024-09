Varallo, l’acqua torna potabile in tutto il territorio comunale. Si conclude una vicenda che aveva sollevato parecchi timori nella seconda metà di agosto.

Varallo, l’acqua torna potabile in tutto il territorio comunale

L’acquedotto di Varallo di Varallo è tornato a funzionare regolarmente, senza la necessità di captare acqua superficiale da un torrentello. Da qui, il ritorno della normalità anche per tutti gli utenti che fino a oggi, lunedì 9 settembre, avevano dovuto bollirla prima i utilizzarla per bere o cucinare. Si chiude in questo modo una vicenda che aveva sollevato timori e anche parecchi malumori nella seconda metà di agosto.

Da punto di vista tecnico, il Comune di Varallo ha revocato l’ordinanza del 27 agosto, perché l’acquedotto a servizio delle località Regione San Pietro, Ponte del Busso, Via Fiume, Via Belvedere, Sacro Monte, Case Sparse, Case Miaia, Crosa, Morondo, Oro di Morondo, Ronchi di Morondo, fornisce nuovamente acqua potabile.

Il Cordar ha “staccato” il prelievo superficiale

L’ordinanza è stata emessa a seguito della ricezione, da parte del Cordar Valsesia di una comunicazione sul rientro nelle normali condizioni di funzionamento del sistema di approvvigionamento dell’acquedotto a servizio delle località citate, previo svolgimento delle prescritte analisi mediante campione.

«Per la giornata di oggi – commenta il sindaco Pietro Bondetti – era già stata fissata una seconda distribuzione di acqua ai residenti nelle località interessate dall’emergenza idrica. Poi è arrivata la comunicazione che risolve il problema».

