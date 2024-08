Varallo-Lourdes: partito il pellegrinaggio del mezzo secolo. VIDEO

Varallo-Lourdes: partito il pellegrinaggio del mezzo secolo. Quasi trecento persone dirette al santuario sui Pirenei. Con loro anche alcuni testimoni del primo viaggio del 1974.

Varallo-Lourdes: partito il pellegrinaggio del mezzo secolo

E’ partito nella mattinata di oggi, domenica 25 apgosto il pellegrinaggio 2024 da Varallo a Lourdes. A bordo del treno quasi trecento persone: un’edizione eccezionale, perché rappresenta quella del cinquantesimo anno di questa tradizione. Il primo pellegrinaggio risale infatti al 1974 ed era stato promosso dal prevosto dell’epoca, il compianto don Ercole Scolari.

Il viaggio viene fatto in treno: come si ricorderà, un paio di settimane fa si era vissuto un giorno di angoscia perché le Ferrovie avevano deciso di cancellare il treno per via di alcuni problemi di sicurezza alla stazione di Varallo. Per fortuna la questione è stata risolta in poco tempo. E così questa mattina la comunità di Varallo ha potuto salutare i pellegrini in partenza, come si vede dal video qui sotto.

I testimoni del 1974

Come previsto, per onorare al meglio l’anniversario del emzzo secolo, sono stati coinvolte nel viaggio anche alcune persone che, all’epoca giovanissime, avevano partecipato al primo pellegrinaggio del 1974. Un modo per consolidare i legami di una tradizione di fede che a Varallo è molto sentita.

Un altro ricordo degli Amici di Lourdes, l’associazaione che si occupa dell’organizzazione, è dedicato all’ex presidente Maurizio Broglia Patron, venuto a mancare un anno e mezzo fa a 65 anni. Un peccato non averlo in questa edizione così significativa.

