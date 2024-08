Dietrofronte delle Ferrovie, salvo il pallegrinaggio Varallo-Lourdes. E’ intervenuto anche Salvini. Ieri Rfi aveva annunciato l’annullamento del viaggio, oggi la marcia indietro.

Allarme rientrato per il pellegrinaggio di Varallo a Lourdes. «Il giorno dopo del “no” di Rete Ferroviaria Italiana a malati e pellegrini con cui sopprimeva il treno speciale da Varallo per Lourdes del 25 agosto – annuncia il vice sindaco Eraldo Botta -, giunge il dietrofront della stessa Rfi di Torino. La quale mi ha contattato direttamente confermando che il treno sarà effettuato».

Ieri la stessa Rfi aveva comunicato la decisione di annullare il viaggio per una serie di problemi di sicurezza, giudicati oggettivamente di poco conto.

“E’ intervenuto anche Salvini”

«Ringrazio Rfi – prosegue Botta – per essere tornata sui suoi passi. Ma ringrazio soprattutto il ministro dei trasporti Matteo Salvini che, avvisato della situazione ieri sera, si è immediatamente mosso per garantire il trasporto di persone fragili. Ringrazio anche l’infaticabile opera dell’ingegnere Luigi Cantamessa, direttore generale della Fondazione FS la cui indispensabile mediazione ha consentito di risolvere questa imbarazzante situazione».

Il viaggio di andata è in programma per il 25 agosto, le prenotazioni sono già più di 250. Sarebbe stato un vero peccato, visto che in questo 2024 ricorrono i 50 anni dal primo pellegrinaggio del 1974.

