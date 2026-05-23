Varallo si prepara alla Staffetta del Sacro Monte: sport, panorami e sfida tricolore

Domani, domenica 24 maggio, Varallo ospiterà la seconda edizione della “Staffetta del Sacro Monte”, manifestazione organizzata dal Gsa Valsesia e valida come prova unica del Campionato regionale piemontese Fidal di corsa in montagna a staffetta. Si tratta di un evento che mancava orma da 37 anni. La gara prenderà il via alle 9.30 da piazza Calderini e porterà gli atleti lungo un suggestivo anello tra centro storico, sentieri collinari e Sacro Monte.

Una gara tra sport e scorci mozzafiato

Il percorso misura circa sette chilometri con 350 metri di dislivello e attraversa alcuni dei luoghi più caratteristici della città. I concorrenti correranno tra acciottolati, salite panoramiche e tratti immersi nel verde, toccando punti simbolici del territorio varallese.

Il tracciato passerà accanto alla Madonna delle Grazie, lungo parte della pedonale del Sacro Monte e vicino alla chiesetta del Cucco. Il pubblico potrà seguire la competizione da diversi punti del circuito, trasformando la giornata in una festa dello sport all’aria aperta.

Campionato regionale e sfida tra società

La manifestazione assegnerà i titoli regionali individuali e di società nelle categorie Assoluti, Juniores e Master, sia maschili sia femminili. Le squadre saranno composte da due o tre atleti in base alla categoria prevista dal regolamento Fidal.

Tra gli elementi più apprezzati dagli atleti c’è la qualità del percorso, preparato e ripulito con cura dai Rangers dei Boschi. Nei giorni scorsi molti tesserati del Gsa Valsesia hanno effettuato una simulazione completa della gara per definire strategie e cambi.

Programma della giornata e ultime iscrizioni

La giornata inizierà alle 7.30 con il ritrovo in piazza Calderini. Le premiazioni sono invece previste dalle 14 nell’area del Parco d’Adda. Le iscrizioni online sono terminate, ma sarà ancora possibile aderire direttamente domenica mattina entro le 8.30.

Ecco le informazioni principali della manifestazione:

ritrovo alle 7.30 in piazza Calderini

partenza della gara alle 9.30

premiazioni dalle 14 al Parco d’Adda

iscrizioni sul posto entro le 8.30

quota di partecipazione fissata a 15 euro

L’evento conferma il legame sempre più forte tra Varallo e gli appuntamenti dedicati alla corsa in montagna, disciplina che continua a richiamare atleti e appassionati da tutto il Piemonte.

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