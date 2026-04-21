Varallo ricorda Fede Zanoletti: se n’è andata a 102 anni. Appassionata di pittura e orticoltura, è deceduta una settimana dopo il ricovero a Casa Serena.

Varallo ricorda Fede Zanoletti: se n’è andata a 102 anni

Si è spenta a 102 anni Fede Zanoletti, che avrebbe compiuto 103 anni il prossimo 2 novembre. Negli ultimi tempi le sue condizioni di salute erano peggiorate a causa dell’insorgere di una patologia, rendendo necessario il trasferimento alla Casa Serena di Varallo, dove è deceduta a distanza di appena una settimana.

Originaria della frazione Sant’Anna di Rimella, Fede Zanoletti era l’ultima sopravvissuta di una famiglia profondamente legata al territorio valsesiano. Figlia di Edoardo Zanoletti, figura storica locale – sindaco di Rimella e custode delle scuole elementari di Varallo anche negli anni della guerra – portava un nome scelto non a caso: “Fede”, espressione della profonda spiritualità che caratterizzava la sua famiglia.

Un secolo di vita sempre in Valsesia

Nel corso della sua vita, segnata da oltre un secolo di storia, aveva vissuto tra diversi borghi della Valsesia: da Sant’Anna a Doccio, fino al ritorno a Rimella e al definitivo trasferimento a Varallo, quando il padre prese servizio in piazza Ferrari. Qui aveva lavorato inizialmente in uno stabilimento laniero, poi a cottimo per Caramella e infine nelle scuole cittadine, occupandosi della refezione.

Tre le grandi passioni che hanno accompagnato la sua lunga esistenza ci sono la pittura, coltivata con naturale talento, la cura dell’orto e una fede cattolica vissuta con intensità. Per anni è stata catechista e presenza costante nella vita parrocchiale, mantenendo legami profondi di amicizia con molte persone della comunità.

Il ricordo del Grim

Non aveva più parenti stretti, ma negli ultimi anni è stata seguita con affetto da una lontana congiunta. Il suo ricordo resta vivo anche nel Gruppo Ragazzi in Montagna (Grim), che per lungo tempo ha potuto contare sulla disponibilità della sua casa di Sant’Anna per le attività.

Con la sua scomparsa se ne va una figura che ha attraversato un intero secolo, lasciando un segno discreto ma profondo nella comunità valsesiana.

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