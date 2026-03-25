Varallo, riparte il restauro della Parete Gaudenziana. Lavori al via dall’8 aprile dopo lo stop invernale imposto dalle temperature troppo basse.

Varallo, riparte il restauro della Parete Gaudenziana

Riprenderanno mercoledì 8 aprile a Varallo gli interventi di restauro della Parete Gaudenziana nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, uno dei capolavori più significativi di Gaudenzio Ferrari e in assoluto una delle opere più importanti di tutta la Valsesia. Dopo la pausa invernale, il cantiere tornerà operativo per proseguire un lavoro di recupero considerato fondamentale per la valorizzazione del patrimonio artistico locale.

Il progetto era stato avviato lo scorso autunno: il cantiere era stato allestito a settembre e le operazioni erano iniziate il 13 ottobre. A dicembre, però, si era resa necessaria un’interruzione a causa delle condizioni climatiche, con temperature troppo basse per garantire l’efficacia dei materiali utilizzati nelle operazioni di restauro.

Il cronoprogramma dei lavori

Durante la prima fase, gli interventi si sono concentrati sulla parte inferiore del tramezzo, sotto le celebri scene della Passione. In particolare, i restauratori hanno lavorato su elementi architettonici e decorativi come gli archi, il sottarco centrale, i capitelli e le zoccolature a finto marmo. Sono stati inoltre oggetto di intervento i clipei con firma e data, le figure dei santi Francesco e Bernardino, due piccole icone – il Velo della Veronica e l’Imago Pietatis – oltre alla cancellata centrale.

Con la ripresa dei lavori, il cantiere proseguirà progressivamente sull’intera superficie della parete, con l’obiettivo di restituire piena leggibilità e qualità visiva agli affreschi, valorizzandone i dettagli pittorici e la complessità esecutiva. «Si tratta di un intervento importante – sottolinea il sindaco Pietro Bondetti – che consentirà di recuperare in modo significativo un’opera straordinaria, sia dal punto di vista tecnico che artistico».

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