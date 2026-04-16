Varallo saluta il Caffè della Stazione: dopo 57 anni Emma abbassa la saracinesca. La storica titolare (89 anni) ha deciso di chiudere l’attività.

Varallo saluta il Caffè della Stazione: dopo 57 anni Emma abbassa la saracinesca

Un pezzo di storia della Valsesia chiude i battenti. Oggi, giovedì 16 aprile, il Caffè della Stazione di Varallo ha aperto per l’ultima volta, segnando la fine di un’attività che per oltre mezzo secolo è stata molto più di un semplice bar.

Ad annunciarlo è stato il vice sindaco Eraldo Botta con un messaggio sui social carico di affetto e riconoscenza. Protagonista della storia è Emma Consoli, che a 89 anni lascia il suo locale dopo 57 anni di attività, durante i quali ha accolto generazioni di clienti con discrezione, gentilezza e un sorriso diventato familiare per tutta la comunità.

Un punto di incontro

Il Caffè della Stazione non era soltanto un punto di ristoro, ma un vero e proprio luogo di incontro: rifugio quotidiano, spazio di condivisione e punto di riferimento per i varallesi e non solo. Tra quelle mura si sono intrecciate storie, amicizie e momenti di vita che oggi restano nella memoria collettiva.

Nel suo messaggio, Botta ha voluto ringraziare Emma per “ogni caffè servito con il sorriso” e per quella presenza costante che ha accompagnato intere generazioni, sottolineando come il suo bar sia stato “un pezzo di storia, un luogo di umanità vera”.

Ma la tradizione di famiglia non si ferma

La chiusura segna la fine di un’epoca, ma non di una tradizione. Da domani, infatti, proprio di fronte, sarà la figlia Paola a raccogliere il testimone: nella sua attività, il ristorante-pizzeria Il Tiglio, verrà attivato anche il servizio bar, dando continuità a una storia familiare che resta profondamente radicata nel territorio.

Un passaggio di consegne che unisce passato e futuro, nel segno degli stessi valori. E mentre Varallo saluta uno dei suoi locali più iconici, resta forte il sentimento di gratitudine verso Emma, custode silenziosa di una quotidianità fatta di piccoli gesti e grande umanità.

Nella foto di copertina, la festa per 50 anni di apertura del Caffè della Stazione nel 2019

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