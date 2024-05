Varallo stacca un assegno da 150mila euro per sostenere l’Alpàa. Ecco come il Comune aiuta la manifestazione estiva con denaro e supporto logistico.

Varallo stacca un assegno da 150mila euro per sostenere l’Alpàa

La Città di Varallo continua a sostenere l’Alpàa, il maggiore evento della Valsesia e tra i più importanti del Piemonte. Un aiuto che si concretizza in un contributo da 100mila euro quale acconto immediato, e altri 50mila a saldo.

Ammonta quindi complessivamente a 150mila euro il contributo che il Comune erogherà per l’edizione 2024 dell’Alpàa. Lo ha deciso la giunta, partendo dalla certezza che «la manifestazione Alpàa con l’indotto che determina in Città costituisce una preziosa risorsa e coincide con l’obiettivo di sostenere il rilancio dell’economia cittadina», si legge nelle delibera.

Sostegno agli organizzatori

Pertanto 100mila euro sono stati già erogati al comitato che si occupa dell’organizzazione della manifestazione di luglio e altri 50mila a saldo, compatibilmente con le disponibilità di cassa del bilancio comunale, contributi necessari a permettere la realizzazione della manifestazione per l’anno in corso.

La logistica del teatro Civico

Inoltre, vista la richiesta del comitato Alpàa per la concessione, quale sede del comitato, del locale del Teatro Civico, sito al lato sinistro della balconata al primo piano; oltre alla possibilità di utilizzare la connettività Internet disponibile nel teatro per svolgere le attività; infine la possibilità di usufruire degli spazi dell’atrio del Teatro quale segreteria, nel periodo della manifestazione e nelle settimane direttamente precedenti, nonché degli spazi del palco e dei camerini, quali aree destinate agli artisti, l’amministrazione ha accolto le richieste «in coerenza – riporta la delibera di giunta – con quanto stabilito nel programma elettorale, laddove si sottolinea il pieno sostegno alla manifestazione Alpàa, l’evento per eccellenza dell’estate varallese e valsesiana».

L’Alpàa 2024 è in calendario dal 12 al 21 luglio. La macchina organizzativa è al lavoro per riproporre anche quest’anno una grande vetrina per tutta la Valsesia, un evento tra i principali del Piemonte ormai conosciuto in tutta la regione e anche oltre i confini piemontesi.

