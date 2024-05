Alpàa chiude nel segno della musica giovane: Alfa sul palco di Varallo il 21 luglio. L’ultimo concerto della manifestazione è stato affidato al 24enne Andrea De Filippi.

Il concertone di chiusura dell’Alpàa è stato assegnato a un giovanissimo: Alfa, pseudonimo di Andrea De Filippi, sarà sul palco di piazza vittorio domanica 21 luglio.

«Esponente della Generazione Z – così viene descritto – Alfa è da sempre un giovane portatore di messaggi positivi: all’interno dei suoi testi non ci sono storie di disagio e periferia, ma troviamo brani dedicati all’amore, alle incertezze sul futuro e il diventare adulti, temi cari ai ragazzi della sua età. Alfa è portavoce della normalità: in un mondo in cui per avere successo occorre essere “cool”, lui si presenta come un ragazzo semplice, normale “anche un po’ sfigato” con le stesse paranoie e ansie dei suoi coetanei. Un outsider che vuole essere normale, non cool».

Il suo esordio nel 2019

Il suo brano di esordio del 2019, “Cin Cin”, ha collezionato oltre 128 milioni di stream (entrando in tutte le classifiche italiane, raggiungendo anche la Top 10 della Viral Global di Spotfy). Il video del brano conta ad oggi oltre 29 milioni di visualizzazioni su YouTube, ed è uno dei primi Vertical Video in Italia.

Alfa è il terzo artista selezionato per la manifestazione varallese: gli altri due sono Ermal Meta per il 12 luglio e Le Vibrazioni per il 16.

