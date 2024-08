Varallo, tour del sindaco per distribuire acqua dove non è potabile. Nella mattinata di oggi si possono ancora andare a ritirare le confezioni nel parco del municipio.

Ancora nella mattinata di oggi, venerdì 30 agosto, dalle 9.30 alle 12.30 nel parco del municipio di Varallo si possono ritirare le confezioni di bottiglie di acqua destinate ai residenti delle zone in cui non potabile. Una consegna riservata a coloro che non l’hanno ancora ritirata nei giorni scorsi.

Un’iniziativa che era partita giovedì mattina, quando sindaco e funzionari avevano distribuito bottiglie di acqua potabile nelle località che fin dal 17 agosto sono state toccate dall’ordinanza di divieto di uso potabile. A pagare le forniture è stato il Cordar. E’ un modo per compensare in parte i disagi (e anche i costi) che i residenti hanno dovuto sostenere a quando l’acqua non si può utilizzare per alcun uso alimentare, nemmeno previa bollitura. Sono interessate queste zone: San Pietro, Ponte del Busso, le vie Fiume e Belvedere, il Sacro Monte, Case Sparse, Case Miaia, la Crosa, la frazione Morondo con Oro di Morondo e Ronchi.

Giovedì sono state distribuite 210 confezioni da 6 bottiglie da un litro ciascuna di acqua naturale (una confezione per nucleo familiare). Altre sono state consegnate ieri, e oggi è l’ultimo giorno utile.

Ora però l’acqua si può bere: ma occorre farla bollire

Martedì però l’ordinanza del 17 agosto è stata attenuata: l’acqua si può bere, ma solo dopo averla fatta bollire. Ora, specificano dal Comune, «è possibile utilizzare l’acqua a fini potabili, previa bollitura. Si tratta ancora dell’acqua di superficie immessa da Cordar Valsesia dal 17 agosto, ma l’analisi del campione prelevato dall’Asl il 21 agosto ha escluso la presenza di Norovirus».

Come dire: non è stato trovato nulla, ma per cautela si faccia comunque bollire l’acqua, visto che comunque quella parte di acquedotto è tuttora alimentato anche dall’acqua superficiale captata da un ruscello.

