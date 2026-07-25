Il vento riaccende gli incendi in Valsesia: operazioni ripartite dopo una notte di fuoco. FOTO E VIDEO

La situazione degli incendi boschivi in Valsesia è tornata a preciptare nella giornata di ieri, venerdì 24 luglio. A causa del forte vento e della prolungata siccità si sono infatti riattivati i roghi nelle zone di Rima e Cravagliana, costringendo vigili del fuoco, volontari Aib e mezzi aerei a un nuovo e impegnativo intervento per evitare che le fiamme si propagassero ulteriormente.

A fare il punto è il presidente dell’Unione montana dei Comuni della Valsesia, Francesco Pietrasanta, che conferma come la situazione sia improvvisamente precipitata dopo alcuni giorni di relativo miglioramento. Il ritorno del vento ha alimentato i focolai rimasti attivi, riportando alta l’attenzione su un territorio che dall’inizio del mese combatte senza sosta contro gli incendi boschivi. Nel video di Vittorio Prone, il rogo tra Cravagliana e Sabbia visto dal monte Fenera.

Il lavoro delle squadre

Il pronto intervento delle squadre operative ha consentito di stabilizzare rapidamente il rogo di Rima, mentre a Cravagliana l’obiettivo è stato quello di contenere l’avanzata delle fiamme in una delle aree più difficili da raggiungere. In queste ore uomini e mezzi stanno concentrando gli sforzi soprattutto sopra la frazione Brugarolo, dove resta il fronte più delicato.

Sul posto operano i vigili del fuoco insieme a circa quindici volontari dell’Aib guidati dall’ispettore generale Corrado Busnelli, con il supporto dei mezzi aerei impegnati nei lanci d’acqua. Per quanto riguarda invece i fronti di Boccioleto e della Res di Varallo, la situazione viene definita sotto controllo e costantemente monitorata per prevenire eventuali nuove riaccensioni. Intanto il fumo è tornato a incombere anche sui centri urbani.

LEGGI ANCHE: Siccità senza tregua: Coldiretti chiede lo stato di calamità in Valsesia

L’appello e la speranza

«La situazione ieri è precipitata. A causa del forte vento e della siccità si sono riattivati gli incendi di Rima e di Cravagliana. Il pronto intervento dei vigili del fuoco e della Aib ha permesso di domare le fiamme a Rima, stabilizzandolo, e di contenere quello di Cravagliana. In questo momento i vigili del fuoco, circa 15 volontari Aib guidati dall’ispettore generale Corrado Busnelli, e i mezzi aerei sono concentrati a Cravagliana, sopra Brugarolo. Per quanto riguarda Boccioleto e la Res la situazione risulta sotto controllo. Speriamo nella pioggia di stasera», afferma Pietrasanta.

Il presidente dell’Unione montana rinnova inoltre «un sentito ringraziamento per tutti coloro che si stanno adoperando per il bene del territorio da inizio mese». Un riconoscimento al lavoro incessante di vigili del fuoco, volontari Aib, tecnici e operatori che da settimane presidiano senza sosta i boschi valsesiani, in un’emergenza resa ancora più difficile dal caldo e dalla persistente assenza di precipitazioni

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook