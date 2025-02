In fiamme una villetta a Roccapietra, in azione i vigili del fuoco. L’intervento nella frazione di Varallo è reso difficile dal forte vento.

Grave incendio in una villetta in frazione Roccapietra a Varallo. Le fiamme hanno aggredito la parte superiore dell’edificio, devastando tetto e secondo piano. Non è ancora chiaro se siano partite dalla canna fumaria o da una stufa.

Sul posto si sono portate le squadre dei vigili del fuoco di Varallo, la cui sede si trova peraltro nella stessa frazione. Per gli operatori non è però stato semplice arrivare perché la villa si trova in località Plantali, raggiungibile attraverso una via stretta che tra l’altro passa sotto un ponticello ferroviario, ancora più angosto.

Problemi anche per il vento

Oltre a ciò, l’azione dei vigili del fuoco è resa problematica anche dal forte vento che oggi, venerdì 14 febbraio, spira fin dalla mattinata su tutta la zona.

