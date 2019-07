Addio piccolo Jago, dolore per la scomparsa del bimbo di 20 mesi

Oggi i funerali di Jago Chiapello, la notizia della morte del piccolo ha suscitato cordoglio in tutto il Cuneese

Una tragedia che ha scosso l’intera comunità di San Chiaffredo

Come racconta il Giornale di Cuneo.it, tutta la comunità è vicina al dolore della mamma Silvia, papà Daniele e al fratellino di 4 anni, in tanti hanno preso parte alle veglie tenutesi nella chiesa parrocchiale della frazione per mostrare la loro vicinanza a mamma Silvia, papà Daniele e il fratellino di 4 anni. La famiglia Chiapello è molto conosciuta in paese per la loro attività, la macelleria della frazione.

Ieri il funerale

E’ stato celebrato ieri, giovedì 4 luglio 2019, il funerale di Jago Chiapello, il bambino di 20 mesi deceduto sabato scorso all’ospedale Santa Croce di Cuneo in seguito a un arresto cardiaco. All’arrivo in Pronto soccorso, da quanto si apprende, il bambino era già in arresto cardiaco. A nulla sono servite le manovre rianimatorie poste in essere dai sanitari.