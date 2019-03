Alagna rischio esondazione al campeggio: casette smantellate

Alagna rischio esondazione al campeggio: via le casette in legno troppo vicine al Sesia. Il camping rimane comunque aperto per accogliere i turisti.

Alagna rischio esondazione al campeggio

In seguito a un controllo la parte più bassa del camping è stata classificata come pericolosa, a causa del rischio di esondazioni (si trova infatti troppo vicino al fiume). Nel caso di esondazione le strutture rischierebbero di venire coinvolte dalla portata del corso d’acqua.

Struttura aperta

Nei giorni scorsi i gestori hanno già proceduto a portare via alcune delle casette in legno, ma solo quelle che si trovavano più vicino al fiume. La struttura, quindi, resta aperta nella zona “Zan Ghiglie” che è inserita in un’area ritenuta assolutamente sicura. La stagione non è quindi compromessa e i turisti potranno soggiornare come sempre all’interno dell’area campeggio che si trova proprio alle porte di Alagna. Tra l’altro è una struttura storica, il campeggio venne fondato negli anni Settanta.