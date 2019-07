Allarme grandine e temperature a picco nel weekend | VIDEO

Allarme grandine e temperature a picco nel weekend. Previste piogge violente soprattutto nel pomeriggio di sabato, domenica la perturbazione andrà a esaurirsi.

Allarme grandine e temperature a picco nel weekend

Un calo delle temperature anche di 10 gradi e acquazzoni a tratti violenti. Con rischio di grandinate locali. Questo il panorama meteo che si prospetta per le giornate di domani, sabato 27 luglio, e domenica. Il cedimenti dell’anticiclone africano lascerà presto il posto a una perturbazione che in Francia ha già fatto sentire i propri effetti, come si vede in questo video su YouTube.

L’Arpa Piemonte parla di “un aumento dell’instabilità atmosferica che andrà accentuandosi nel corso della giornata di domani e nella prima parte della giornata di domenica, quando sono attesi rovesci e temporali diffusi, localmente molto forti. Nel corso del pomeriggio di domenica la perturbazione si sposterà verso est, favorendo un graduale miglioramento sul Piemonte ed un generale esaurimento delle precipitazioni in serata. Condizioni di prevalente bel tempo per lunedì”.