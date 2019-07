Alluvione senza pioggia: sotto il Cervino gli effetti del caldo africano. L’altro giorno un improvviso svuotamento di un lago sotterraneo ha creato una “bomba d’acqua” in paese.

L’altro giorno a Zermatt, sotto il Cervino, si è avuta un’incredibile esondazione del torrente Triftbach, che attraversa la località svizzera ai piedi della “Gran Becca”. Incredibile perché non ha piovuto per nulla. La causa è stata infattui individuata nell’improvviso svuotamento di un lago sotterraneo, sul ghiacciaio a monte del corso d’acqua. I ponti che attraversavano il corso d’acqua sono stati chiusi al traffico, così come alcune attività commerciali vicine al torrente. Non sono stati registrati feriti.