Alpàa Varallo serata Deejay con un poker d’assi. Albertino, Molella, Prezioso e Fargetta il 18 luglio saranno sul palco di piazza Vittorio per una serata tutta dance.

Alpàa Varallo serata Deejay con un poker d’assi

Già la scorsa estate il comitato organizzatore della manifestazione aveva proposto una serata a ritmo disco con un tris d’eccezione da Radio m20: Provenzano dj, Renée la Bulgara e dj Ross. Quest’anno si replica con il poker dei super deejay. Ma quella del 18 luglio non sarà l’unica data in cui piazza Vittorio si trasformerà in una discoteca sotto le stelle. L’Alpàa 2019 debutterà infatti venerdì 12 luglio con un altro dj, Gabry Ponte.