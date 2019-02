Alpini Gattinara: Dino Marcolongo capogruppo in memoria di Romeo Forti

Alpini Gattinara eleggono il nuovo capogruppo: è Dino Marcolongo. Raccoglie il testimone di Romeo Forti, scomparso prematuramente.

Alpini Gattinara l’elezione

Un nuovo capogruppo per gli alpini di Gattinara. Dino Marcologo è stato eletto in sostituzione di Romeo Forti, l’amato capogruppo scomparso prematuramente nei mesi scorsi. La nomina è avvenuta venerdì sera nel corso dell’assemblea che si è tenuta nella sede delle penne nere. Alla cerimionia ha preso parte anche Gianni Mora, presidente della sezione “Valsesiana” degli alpini.

Il ricordo di Romeo

Durante la serata è stato ricordato Forti, cui il sindaco Daniele Baglione aveva dato il riconoscimento di “Gattinarese del’anno”. Romeo Forti è scomparso lo scorso giugno a 66 anni, dopo una malattia che non gli ha lasciato scampo e contro la quale combatteva da tempo. Forti, amato in tutta la Valsesia, era molto conosciuto, non solo a Gattinara. Sempre presente ad ogni manifestazione, era in prima fila quando c’era da dare una mano.