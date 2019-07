Area industriale Gattinara diventa discoteca per una notte | LE FOTO

Area industriale Gattinara diventa discoteca per una notte. Lo scorso fine settimana si è tenuta la terza edizione della “Notte dei desideri”, la grande festa organizzata dal gruppo “Gem2me” che dalle 21,30 alle 2 ha portato una discoteca all’aperto e uno schiuma party nel piazzale della zona industriale di via Ottaviano.

L’evento è promosso dal gruppo “Gem2me”, in collaborazione con l’associazione di volontariato “Abc Franco Lamolinara” e con il patrocinio del Comune di Gattinara e ha una finalità benefica. Come le passate edizioni, infatti, il ricavato sarà devoluto all’associazione “Abc Franco Lamolinara”, che lo utilizzerà per opere sociali a favore del territorio.

