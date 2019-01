Atleti Passeportout ai Giochi invernali di Bardonecchia. Da lunedì a venerdì sedici ragazzi sono stati impegnati in competizioni di sci alpino, nordico e corsa con le racchette da neve.

Nello sci alpino, primo posto nel gigante e nello speciale e secondo nel Super G per Marco Beltrame, un terzo posto e due quarti per Federico Renolfi. Nello sci nordico primi posti per Emanuele Lanfranchi (sui 2,5 km), Simone Giardino (sia su 2,5 che 1 km) e Sara Panizza (sia 500 che 100 metri), un secondo e un terzo per Manuela Armari, un terzo e un quarto per Giacomo Tinteri. Hanno gareggiato nella corsa con le racchette da neve Serena Mangiarotti, Sabrina Ubertalli, Lorenzo Fontana (primi sui 25 metri), Lucio Ratti, Matteo Galluzzo (primi sui 400 metri), Franscesca Vitrani, Maicol Bognetti, Alberto Tessaro, Simone Perozzo. Il quartetto formato da Tessaro, Perozzo, Galluzzo e Bognetti, si è imposto nella staffetta “4×100”. Questo non è il primo grande traguardo per gli atleti Passeportout.