Barca in difficoltà nella notte al lago d’Orta, ma è una esercitazione

Barca in difficoltà nella notte al lago d’Orta, ma si tratta di una esercitazione.

Barca in difficoltà

Nella notte tra il 30 e 31 maggio nelle acque del lago d’Orta, si è svolto un addestramento tecnico da parte del personale vigili del fuoco del comando di Novara in possesso di varie abilitazioni inerenti il soccorso acquatico. È stato simulato un intervento di search and rescue di un natante in difficoltà e il soccorso di più persone cadute accidentalmente in acqua. Il personale avendo ricevuto da parte dell’ equipaggio dell imbarcazione le coordinate, ha provveduto mediante più natanti alla navigazione notturna con sistemi gps,una volta individuati si è provveduto al soccorso delle vittime in acqua ed alla ricerca ed individuazione di un disperso alla deriva.esercitazione conclusa a notte fonda. Nelle settimane scorse invece una esercitazione si era svolta lungo il fiume Sesia sempre da parte dei vigili del fuoco.