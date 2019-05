Bimbo morto a 2 anni: «violenza non degna di un essere umano». E’ sconvolta la comunità di Novara dopo il recente episodio di violenza tra le mura domestiche ai danni di un piccolo di soli 2 anni.

Bimbo morto a 2 anni: «violenza non degna di un essere umano»

Come riporta Novara Oggi, il bimbo, 2 anni, è stato trovato morto nella sua casa di Sant’Agabio: con lui la mamma, Gaia Russo 22 anni e il compagno di lei, Nicholas Musi, 23.

I terribili dettagli

Una violenza quella riscontrata sul corpo del bimbo definita dagli inquirenti «non degna di un essere umano». Il corpo era era «martoriato con ecchimosi, fratture e lesioni multiple». Nicholas Musi, secondo quanto reso noto, ha precedenti di polizia per violenza sessuale, maltrattamenti, percosse, truffe, stupefacenti e un precedente penale per furto. L’uomo si trova nel carcere di Novara mentre la madre del bimbo, attualmente in stato interessante, è in una struttura protetta ai domiciliari.