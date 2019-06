Borgosesia arriva l’ispettore dei rifiuti

Borgosesia arriva l’ispettore ambientale per insegnare a trattare correttamente i rifiuti.

In arrivo una figura per vigilare sul conferimento dei rifiuti. Il Comune di Borgosesia ha approvato il regolamento per l’istituzione della figura di Ispettore ambientale, in merito all’attivazione del servizio di prevenzione ambientale finalizzato ad accertare violazioni amministrative in materia di rifiuti. Le funzioni dell’ispettore ambientale sono di educazione ai cittadini sulle modalità di conferimento e smaltimento rifiuti, prevenzione dei comportamenti che danneggino l’ambiente, vigilanza, controllo e accertamento, di violazioni a regolamenti e ordinanze comunali su deposito, raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Il mese scorso sono stati riscontrati ancora abbandoni abusivi a Calco, mentre due mesi fa sono emersi addirittura depositi abusivi di rifiuti.