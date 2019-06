Borgosesia partita del cuore tra emozioni e solidarietà. Ex calciatori del Torino, vecchie glorie del Borgosesia, personaggi del mondo dello spettacolo: tutti riuniti per una buona causa.

Ieri sera lo stadio comunale di Borgosesia ospiterà la “Partita del cuore”, incontro di calcio a scopo benefico. La finalità è raccogliere fondi per garantire a un 26enne di coronare il sogno di accompagnare, nonostante la malattia, la sua squadra di cheerleading ai campionati mondiali che si svolgeranno a novembre. Alla finalità sarà destinato l’intero ricavato dalla vendita dei biglietti.

Artisti in campo

Da un lato la la Nazionale italiana artisti dall’altro una rappresentativa valsesiana che avrà nelle sue fila alcuni giocatori che hanno militato nella serie A calcistica. Tra gli artisti figurano l’attore Ugo Conti, il comico Gigi Sammarchi (di Gigi e Andrea), il pilota motociclistico Fabrizio Lai, il “mimo” di Zelig Simone Barbato, il “capitan Ventosa” Fabrizio Fontana, Francesco Oppini (figlio di Alba Parietti), l’attore e conduttore radiofonico Giorgio Ginex, molti dei quali reduci dall’incontro giocato a Gattinara a inizio mese per il centenario della squadra di casa. La rappresentativa valsesiana schiererà giocatori del Borgosesia come Guido Romei, Fabio Scienza e Diego Pagani, con atleti del settore giovanile della società granata, a cui si aggiungeranno ex giocatori del Torino come Gigi Lentini, Marco Ferrante, Diego Fuser, Antonio Asta e Pasquale Bruno.

Commento assessore

«Una bella serata tra sport e solidarietà con la partita “riempiamo uno stadio per riempire un cuore” tra la Rappresentativa Valsesiana e la Nazionale Artisti – scrive sui social Paolo Urban -. Una bella partita, qualche gag di capitan Ventosa prima e durante la partita e tanto divertimento. Grazie a Dario Carginale e Silvia Zanolo per l’organizzazione, a tutti i giocatori che hanno aderito all’iniziativa, al Borgosesia Calcio, e al tanto pubblico presente»