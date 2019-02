Borgosesia pedoni a rischio in piazza: allarme della minoranza. La richiesta fa riferimento all’attraversamento pedonale all’angolo tra piazza Mazzini e via Combattenti, all’altezza della chiesa di Sant’Antonio.

Borgosesia pedoni a rischio in piazza: allarme della minoranza

Dopo aver ricevuto molte segnalazioni dai cittadini, gli esponenti del gruppo consiliare (Camilla Marone Bianco e Angelo Ciocca Vasino) hanno presentato una interrogazione: «Chiediamo sia rivisto il posizionamento di vasi e parcheggi in prossimità del passaggio in quanto gli stessi coprono pericolosamente la visuale alle macchine in transito e ai pedoni che devono attraversare». Particolare riferimento viene posto al fatto che il passaggio pedonale «sia particolarmente usato da bambini della scuola primaria e media» e «in più casi si sono viste automobili frenare bruscamente in quanto sia ai pedoni, in particolare quelli di bassa statura, sia ai conducenti risulta difficile la visuale completa».