Borgosesia pista atletica sarà dedicata a Gianluca Buonanno. L’intitolazione in programma sabato 20 luglio: ci saranno anche Stefano Sottile e Giusi Versace.

Con una cerimonia a cui parteciperanno numerosi ospiti, il 20 luglio la pista di atletica di Borgosesia verrà intitolata a Gianluca Buonanno: «Da tempo avevamo il desiderio di dedicare a Gianluca uno spazio della nostra città, per far sì che la sua memoria, comunque indelebile per tutti, fosse anche vincolata anche a qualcosa di tangibile – spiega il sindaco Paolo Tiramani –. In questa ottica ci è parso perfetto intitolare a lui la pista di atletica appena rinnovata: Gianluca dava molto importanza all’attività sportiva, quindi questo manufatto è ideale per ricordarlo».

Si accederà con un badge

La pista è stata riconsegnata all’utilizzo della città nelle ultime settimane, dopo aver rifatto integralmente il tartan, in modo da avere un risultato ottimo per l’utilizzo da parte degli atleti, oltre che duraturo: «Tutto il complesso sarà curato direttamente dal Comune tramite la Seso – spiega l’Assessore ai lavori pubblici, Fabrizio Bonaccioin modo da garantire elevati standard di usufruibilità e l’accesso alla pista sarà regolato tramite badge, così da verificare gli ingressi e controllare l’utilizzo adeguato dell’impianto».

Ospiti prestigiosi

All’inaugurazione ci sarà il campione di salto in alto Stefano Sottile e sarà presente anche la campionessa paralimpica di atletica leggera Giusi Versace: due esempi di come lo sport richieda impegno e tenacia per raggiungere risultati importanti.