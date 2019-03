Borgosesia senza alberghi sul testamento del Peru. Nelle ultime volontà lette come atto finale del Mercu Scurot, il Peru ha evidenziato la chiusura totale di ogni attività alberghiera.

«Ho incaricato i miei “Architetti di Corte” di ristrutturare la “Reale Caravella” ancorata “’ntla lama da ‘n’Aranc” in modo che possa essere adibita ad albergo galleggiante, onde poter ospitare “i furestèe ch’ij venu ‘l Bôrg”, considerato che il mio Borgo, sempre più “fasolo” non ha più una struttura alberghiera aperta, con danno notevole per l’organizzazione di eventi e per il commercio».