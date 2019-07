Bulloneria froda più di un milione al fisco: indagini avviate dalla compagnia di Borgomanero.

Bulloneria froda più di un milione al fisco

La capillare attività di intelligence svolta dai militari della compagnia Guardia di Finanza di Borgomanero ha consentito di scoprire che nel medesimo sito produttivo si erano avvicendate tre “differenti” persone giuridiche, accomunate dallo svolgimento della medesima attività: fabbricazione di articoli di bulloneria. Le tre società avevano operato per brevi periodi, finché, oberati dai debiti verso l’Erario, venivano sostituiti da una nuova società.

Prestanome all’oscuro di tutto

Di fatto, mediante false cessioni societarie venivano intestate nuove partite Iva a cittadini rumeni, utilizzati quali prestanome e che erano all’oscuro dell’attività illecita posta in essere dai reali amministratori di fatto delle aziende. È stata constatata materia imponibile sottratta alla tassazione ai fini delle imposte sui redditi ed Irap per oltre un milione di euro, nonché di Iva dovuta per un importo complessivo di circa 220mila euro.

Le denunce

Sono state denunciate tre persone per il reato di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi unitamente ad un commercialista risultato essere parte attiva degli illeciti commessi dagli imprenditori.