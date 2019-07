Campioni a Borgo per inaugurare la pista di atletica. Come annunciato l’impianto sportivo sarà intitolato oggi pomeriggio a Gianluca Buonanno, ex sindaco ed europarlamentare scomparso nel giugno di tre anni fa in un incidente stradale.

Campioni a Borgo per inaugurare la pista di atletica

Alla cerimonia di intitolazione saranno presenti sportivi e associazioni, con la partecipazione del campione di salto in alto Stefano Sottile e della campionessa paralimpica di atletica leggera Giusi Versace. L’intitolazione a Buonanno dell’impianto sportivo di San Secondo sarà anche occasione per presentare i lavori di ristrutturazione della pista: l’anello è stato recentemente rinnovato con un nuovo fondo in tartan, e da un paio di settimane è tornato a disposizione di sportivi e appassionati. Dopo l’estate l’ingresso sarà regolato attraverso badge personalizzati in modo da verificare gli accessi e controllare l’utilizzo adeguato dell’impianto. L’inaugurazione della pista sarà sabato 20, alle 18.