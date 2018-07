Cari vegani che siete contro la pesca… | La lettera

Cari vegani che siete contro la pesca… Giovanni Tacchini, presidente regionale di Unpem (Unione nazionale pescatori a mosca Piemonte) interviene dopo le proteste di un gruppo di attivisti vegani la scorsa settimana a Quarona durante le gare di pesca.

A tutela della pesca

«Premesso che tutti hanno diritto di esprimere liberamente il loro pensiero, ritengo però opportuno intervenire per difendere l’esercizio della pesca dilettantistica ricordando che questa attività è normata da leggi statali e regionali, regolamenti provinciali e regolamenti dei concessionari dei diritti di pesca – spiega Tacchini -. Tutte queste norme sono state scritte in funzione della tutela della fauna ittica e degli ecosistemi, e non certamente per permettere lo sterminio dei pesci». Ma ricorda ancora: «Inoltre i pescatori, per l’esercizio della pesca e salvo che non ricadono nelle categorie per le quali è prevista un’esenzione (inferiori ai 14 anni o appartenenti alle categorie dei diversamente abili), pagano una tassa alla Regione e spesso una quota associativa ai gestori dei diritti di pesca della quale una buona percentuale è destinata sia all’attività di ripopolamento delle acque con fauna ittica proveniente da incubatoi o allevamenti certificati, che di vigilanza affinché l’esercizio della pesca sia effettuato nel rispetto delle citate normative». Infatti le maggiori associazioni pescatorie hanno un corpo di vigilanza volontaria che effettua questa attività dopo aver seguito dei corsi di formazione ed essere stata nominata dalla Provincia competente e che nell’espletamento delle loro funzioni sono pubblici Ufficiali con la qualifica di agenti di polizia giudiziaria.

La questione No Kill

«Vorrei anche difendere il No Kill, che vedo ingiustamente criticato, anche a causa della scarsa conoscenza che l’intervistato ha di tale possibilità – riprende Tacchini -. I pescatori che lo praticano correttamente utilizzano ami finissimi e senza ardiglione, per cui è sufficiente esercitare una trazione indietro e l’amo si sfila senza ledere labbra o palato del pesce». Infine un appunto: «Vorrei far notare che in presenza di inquinamenti, di lavori in alveo, di asciutte da derivazioni ittiche. non si sono mai visti attivisti vegani a rimboccarsi le maniche per salvare i pesci da morte certa, ma sempre e solo i volontari delle associazioni piscatorie e il personale delle Provincie. Forse i pescatori non sono quelle persone crudeli come alcuni pensano».