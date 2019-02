Commercianti Valduggia servono i clienti in maschera | LE FOTO

Commercianti Valduggia sabato 16 febbraio hanno accolto e servito i clienti indossando costumi carnevaleschi.

Commercianti Valduggia servono i clienti in maschera

Come accade da diversi anni, Valduggia ha aderito all’iniziativa “Oggi si ride, il venditore mascherato”. I commercianti sono entrati nell’atmosfera carnevalesca e dalla mattina fino a sera hanno ricevuto i clienti in colorati e originali costumi. E i loro abiti di carnevale sono stati giudicati dai bambini: una decina di bimbi, in compagnia delle maschere del Re Zors e Marijn, Diego Zignone e Desirée Busin, con la precedente regnante Marica Dall’Anese e il presidente del comitato carnevale Paolo Galletti, hanno fatto visita ai negozi per scoprire i costumi indossati da ciascun commerciante e dare un loro voto. Il negoziante che ha ottenuto il maggior numero di preferenze sarà premiato in piazza durante l’ultima sera del carnevale valduggese.