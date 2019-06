Dino Damiani scolpisce il legno per la chiesa di Grignasco. Da alcuni giorni l’artista ha cominciato a intagliare il fusto di un albero nel parchetto di via Torchio.

Dino Damiani scolpisce il legno per la chiesa di Grignasco

«Il progetto è nato da un fatto abbastanza semplice – spiega l’autore -. Alcune piante dovevano essere tagliate nel giardino Massara e mi è stato chiesto se ne volessi qualcuna da impiegare per far nascere una scultura. E così ho pensato di creare qualcosa da donare alla comunità». In questi giorni lo scultore sta modellando il legno con una serie di strumenti.

LEGGI ANCHE Scultore Grignasco regala opera al Comune

«L’idea è di realizzare un Cristo accogliente – chiarisce Damiani -. L’opera è alta 2 metri e attualmente il fusto è ancora ancorato a terra. Lavorerò per quanto mi sarà possibile in loco, in un secondo momento porterò la scultura in laboratorio per gli ultimi ritocchi e l’assestamento del legno. Quando il tutto sarà terminato, porteremo la scultura in chiesa parrocchiale in un posto che possa essere visibile alla comunità». E chi fosse curioso di vedere lo scultore all’opera non dovrà far altro che passare dal giardinetto in via Torchio.