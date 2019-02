Elettricista Quarona muore a soli 59 anni: è stato celebrato ieri, venerdì 22 febbraio, il funerale di Giancarlo Taglier.

Lutto a Quarona per la scomparsa di un uomo di soli 59 anni. Ieri nella chiesa parrocchiae del paese amici e conoscenti si sono stretti intorno alla famiglia di Giancarlo Taglier, noto in zona per la sua professione di elettrista. L’uomo ha cessato di vivere a Gattinara, dove era ricoverato. Lascia la moglie Tiziana e le amatissime Emma e Lucia, la mamma Pier Matilde, il fratello Maurizio e altri parenti. A Quarona nei giorni scorsi è stato celebrato anche il funerale di Mario Vecchio, noto imprenditore edile.